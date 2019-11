Murutwo 1 e mataneti etereire kugia mwana,ungi niarahikire na angi 2 niaritu Murang’a

O riri arutwo 24,924 a Form four nio mareka kigeranio gia KCSE countyini ya Murang’a kiria kiambiriirie umuthi, nake muiritu umwe uria ni murutwo wa Form 4 thukuruini wa Nginda Mixed uria wi mwena wa Maragua e maternity thibitarini ya Maragua etereire kugia mwana. Riboti igii ndeto ino ni ikiritwo mukonde ni director wa githomo kuu Murang’a Ann Kiilu, uria waraniria na njira ya thimu na mwandiki witu wa mohoro mwena ucio George Kimani e thibitarini iyo, na auga ati murutwo ucio uria wathire thukuru o term tu ya mbere mwakaini uyu,¬† araguthukirio thibitarini iyo muthenya wa ira thutha wa gukunywo ni ruo na ati wona atanahirwo na mwana nieguthii nambere gwika kigeranio giake e kuu thibitari no hari egucokereria hinya wa mwiri agekire kiu kingi cukuru. Na turi o ndetoini iyo, Kiilu niongerera kuuga ati nake murutwo umwe kuuma cukuru wa secondary wa Kinyona uria wi mwena wa Kigumo nake ndanaroka gwika kigeranio kiu thutha wa kuhika, o riiri nake abithaa munene wa githomo mwena wa Kangema George Wachira auga ati nao arutwo angi eeri umwe kuuma thukuru wa airitu wa Kiagunyi na ungi kuuma thukuru wa secondary wa Kiairathe nao nimohete nda na makoretwo mucii no indi nimarokire thukuru na nimareka kigeranio kiu.