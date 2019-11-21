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Eiriwayie enkampuni e Mediamax ilkiliku lenkilejlej tolmarei le Chemjor,olasirani lolomon te K24

Mediamax Digital November 21, 2019
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Eisapuk olkioi tenkaraki keeya e director lolomon tenkitesheni e K24.

Etalaki naa Daniel Chemjor inakata peeyie esulakino engari enye atua olmoti le Cheploch George otii oreyiet le Kerio olbaribara le Karbanet elo Eldoret.

Eibalie olairoroni lolmarei le Chemjor Joseph Kiptagen nchere ninye ake otii ina ari inakata peepuku ilo buket toosai enkewarie enkolong e jumatano.

Ore naa olooposai kitok le Mediamax, Ken Ngaruiyia neterepa Chemjor ejo oltungani apa ooas esiai enye metii enkitashekinoto naa olarikoni odupa.

Eiriwayie naa ake Ken ,ilkiliku lenkilejlej tolmarei lenye,edamuni naa o

 

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